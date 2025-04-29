Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений arrow

Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений

29 апреля 2025 23:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 29 апреля — пострадали 20 человек и гражданская инфраструктура
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Российские оккупанты вечером, 29 апреля, массированно атаковали Харьков дронами. Зафиксировано много ударов и повреждений, а количество пострадавших достигло десятков.

Об этом в Telegram рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. 

Реклама
Читайте также:

Обстрел Харькова 29 апреля вечером

Терехов сообщил, что было зафиксировано 16 ударов РФ по городу. В результате атаки дронов пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

"На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые", — добавил он в 23:23.

Обновлено в 23:40

"Количество пострадавших возросло до 30", — написал мэр Харькова.

Напомним, что серия взрывов в Харькове была слышна примерно в 22:15. Перед этим по городу были слышны звуки дронов.

Также мы писали, что кроме Харькова, под атакой беспилотников оказался Днепр. Здесь тоже была слышна серия мощных взрывов.

Харьков обстрелы Игорь Терехов дрон Шахид-136 война в Украине пострадавшие
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама