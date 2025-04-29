Обстрел Харькова 29 апреля — пострадали 20 человек и гражданская инфраструктура

Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений
Российские оккупанты вечером, 29 апреля, массированно атаковали Харьков дронами. Зафиксировано много ударов и повреждений, а количество пострадавших достигло десятков.
Об этом в Telegram рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 29 апреля вечером
Терехов сообщил, что было зафиксировано 16 ударов РФ по городу. В результате атаки дронов пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.
"На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые", — добавил он в 23:23.
Обновлено в 23:40
"Количество пострадавших возросло до 30", — написал мэр Харькова.
Напомним, что серия взрывов в Харькове была слышна примерно в 22:15. Перед этим по городу были слышны звуки дронов.
Также мы писали, что кроме Харькова, под атакой беспилотников оказался Днепр. Здесь тоже была слышна серия мощных взрывов.
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