Обстрел Харькова 29 апреля — пострадали 20 человек и гражданская инфраструктура

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты вечером, 29 апреля, массированно атаковали Харьков дронами. Зафиксировано много ударов и повреждений, а количество пострадавших достигло десятков.

Об этом в Telegram рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова 29 апреля вечером

Терехов сообщил, что было зафиксировано 16 ударов РФ по городу. В результате атаки дронов пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

"На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые", — добавил он в 23:23.

Обновлено в 23:40

"Количество пострадавших возросло до 30", — написал мэр Харькова.

Напомним, что серия взрывов в Харькове была слышна примерно в 22:15. Перед этим по городу были слышны звуки дронов.

Также мы писали, что кроме Харькова, под атакой беспилотников оказался Днепр. Здесь тоже была слышна серия мощных взрывов.