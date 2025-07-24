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Головна Харків Атака РФ на Харків — різко зросла кількість постраждалих

Атака РФ на Харків — різко зросла кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:03
РФ атакувала Харків — кількість постраждалих зростає
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер зранку, 24 липня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Харкова — кількість постраждалих зростає

Сьогодні зранку, 24 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали цивільні.

За даними очільника ОВА, до 16 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Серед них — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває.

Атака РФ на Харків
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що російські окупанти атакували Харківщину в ніч проти 24 липня.

Харків росіяни обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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