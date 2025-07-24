РФ атакувала Харків — кількість постраждалих зростає

Атака РФ на Харків — різко зросла кількість постраждалих
У четвер зранку, 24 липня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харкова — кількість постраждалих зростає
Сьогодні зранку, 24 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали цивільні.
За даними очільника ОВА, до 16 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Серед них — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи.
Раніше ми інформували, що російські окупанти атакували Харківщину в ніч проти 24 липня.
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