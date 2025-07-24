РФ атаковала Харьков - количество пострадавших растет

Атака РФ на Харьков — резко возросло количество пострадавших
В четверг утром, 24 июля, российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти.
Об этом сообщил глава Харьковской ОDА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова — количество пострадавших растет
Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Харьков, в результате чего пострадали гражданские.
По данным главы ОВА, до 16 возросло количество пострадавших в результате обстрела Харькова. Среди них — 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.
Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается.
Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.
Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.
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