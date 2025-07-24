РФ атаковала Харьков - количество пострадавших растет

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг утром, 24 июля, российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил глава Харьковской ОDА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова — количество пострадавших растет

Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами обстреляли Харьков, в результате чего пострадали гражданские.

По данным главы ОВА, до 16 возросло количество пострадавших в результате обстрела Харькова. Среди них — 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.