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Головна Харків Атака РФ на Харків — в ОВА розповіли про наслідки

Атака РФ на Харків — в ОВА розповіли про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 12:45
Атака на Харків — що відомо про наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок зранку, 7 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та значні руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними голови ОВА, внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Харків постраждали 6 людей, серед них — 17-річний хлопець.

Під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, п’ятиповерховий житловий будинок, горіли 2 автомобілі та ще один житловий будинок.

Наразі екстрені служби усувають наслідки обстрілу. Медики надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

"Наслідки останнього ворожого обстрілу Харкова. З 10.10 до 10.30 росіяни атакували місто 6 БпЛА типу "Герань-2". Постраждали 16 людей, серед них — 17-річний хлопець", — написав Синєгубов.

Атака на Харків
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Сьогоднішню атаку на Харків прокоментував й міський голова Ігор Терехов.

"Харків. Стисло про останню атаку на місто: 6 "шахедів" протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях", — повідомив мер міста.

Також він зазначив, що у Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч — пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.

За його словами, окупанти влучили у дорогу біля житлових будинків — палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Більше десяти авто розтрощено. Ще один дім загорівся просто від удару "Шахеда".

Пізніше Терехов додав, що внаслідок останнього удару РФ по Харкову відомо вже про 16 постраждалих.

Атака на Харків
Скриншот повідомлень мера Харкова/Telegram

Нагадаємо, що 7 липня російські дрони влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП.

Також у Шевченківському районі Харкова вранці 7 липня ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Харків обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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