Атака на Харків — що відомо про наслідки

Атака РФ на Харків — в ОВА розповіли про наслідки
У понеділок зранку, 7 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та значні руйнування.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харкова — що відомо про наслідки
За даними голови ОВА, внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Харків постраждали 6 людей, серед них — 17-річний хлопець.
Під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, п’ятиповерховий житловий будинок, горіли 2 автомобілі та ще один житловий будинок.
Наразі екстрені служби усувають наслідки обстрілу. Медики надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.
"Наслідки останнього ворожого обстрілу Харкова. З 10.10 до 10.30 росіяни атакували місто 6 БпЛА типу "Герань-2". Постраждали 16 людей, серед них — 17-річний хлопець", — написав Синєгубов.
Сьогоднішню атаку на Харків прокоментував й міський голова Ігор Терехов.
"Харків. Стисло про останню атаку на місто: 6 "шахедів" протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях", — повідомив мер міста.
Також він зазначив, що у Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч — пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.
За його словами, окупанти влучили у дорогу біля житлових будинків — палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Більше десяти авто розтрощено. Ще один дім загорівся просто від удару "Шахеда".
Пізніше Терехов додав, що внаслідок останнього удару РФ по Харкову відомо вже про 16 постраждалих.
Нагадаємо, що 7 липня російські дрони влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП.
Також у Шевченківському районі Харкова вранці 7 липня ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Читайте Новини.LIVE!