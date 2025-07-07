Дрон із термобаричним зарядом влучив у багатоповерхівку Харкова

Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: Харківська ДСНС

У Шевченківському районі Харкова вранці 7 липня ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці удару зараз працюють правоохоронці та експерти.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, атака розпочалася близько 05:30 ранку. Попередньо встановлено, що було застосовано ударний БпЛА типу "Герань" з термобаричною бойовою частиною. Уламки дрона будуть вивчені в межах відповідних експертиз.

Станом на зараз відомо про 27 постраждалих, які звернулися по медичну допомогу до міських лікарень. Серед них троє дітей: одна дівчинка та двоє хлопців.

Огляд пошкодженого будинку триває. Зафіксовано серйозні руйнування, зокрема, пожежу на одному з верхніх поверхів.

Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак по області за минулу добу.

Кілька хвилин тому в Харкові пролунало кілька сильних вибухів. Місто атакують дрони-камікадзе.