Дрон із термобаричним зарядом влучив у багатоповерхівку Харкова

У Харкові дрон із термобаричною боєголовкою влучив у будинок
У Шевченківському районі Харкова вранці 7 липня ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці удару зараз працюють правоохоронці та експерти.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров в ефірі Ранок.LIVE.
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За його словами, атака розпочалася близько 05:30 ранку. Попередньо встановлено, що було застосовано ударний БпЛА типу "Герань" з термобаричною бойовою частиною. Уламки дрона будуть вивчені в межах відповідних експертиз.
Станом на зараз відомо про 27 постраждалих, які звернулися по медичну допомогу до міських лікарень. Серед них троє дітей: одна дівчинка та двоє хлопців.
Огляд пошкодженого будинку триває. Зафіксовано серйозні руйнування, зокрема, пожежу на одному з верхніх поверхів.
Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак по області за минулу добу.
Кілька хвилин тому в Харкові пролунало кілька сильних вибухів. Місто атакують дрони-камікадзе.
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