Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові дрон із термобаричною боєголовкою влучив у будинок

У Харкові дрон із термобаричною боєголовкою влучив у будинок

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 10:33
Дрон із термобаричним зарядом влучив у багатоповерхівку Харкова
Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: Харківська ДСНС

У Шевченківському районі Харкова вранці 7 липня ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці удару зараз працюють правоохоронці та експерти.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росія вдарила "Шахедом" з термобаричною боєголовкою по будинку

За його словами, атака розпочалася близько 05:30 ранку. Попередньо встановлено, що було застосовано ударний БпЛА типу "Герань" з термобаричною бойовою частиною. Уламки дрона будуть вивчені в межах відповідних експертиз.

Станом на зараз відомо про 27 постраждалих, які звернулися по медичну допомогу до міських лікарень. Серед них троє дітей: одна дівчинка та двоє хлопців.

Огляд пошкодженого будинку триває. Зафіксовано серйозні руйнування, зокрема, пожежу на одному з верхніх поверхів.

Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак по області за минулу добу. 

Кілька хвилин тому в Харкові пролунало кілька сильних вибухів. Місто атакують дрони-камікадзе

російські війська Харківська область Харків дрони Шахед БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації