Атака на Харьков - что известно о последствиях

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник утром, 7 июля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие и значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По данным главы ОВА, в результате сегодняшней атаки РФ на Харьков пострадали 6 человек, среди них — 17-летний парень.

Под ударом был Холодногорский район. Повреждены административные здания, пятиэтажный жилой дом, горели два автомобиля и еще один жилой дом.

Сейчас экстренные службы устраняют последствия обстрела. Медики оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

"Последствия последнего вражеского обстрела Харькова. С 10:10 до 10:30 россияне атаковали город шестью БпЛА типа "Герань-2". Пострадали 16 человек, среди них — 17-летний парень", — написал Синегубов.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Сегодняшнюю атаку на Харьков прокомментировал и городской голова Игорь Терехов.

"Харьков. Кратко о последней атаке на город: 6 "шахедов" в течение буквально 10 минут, начиная с начала одиннадцатого. Били по жилым улицам, по машинам, по людям", — сообщил мэр города.

Также он отметил, что в Холодногорском районе загорелась крыша здания. Рядом — повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший.

По его словам, оккупанты попали в дорогу возле жилых домов — горят машины, повреждены троллейбусные линии, столбы, светофоры. В другом месте удар был совсем рядом с двухэтажкой. Более десяти авто разбиты. Еще один дом загорелся прямо от удара "шахеда".

Позже Терехов добавил, что в результате последнего удара РФ по Харькову известно уже о 16 пострадавших.

Скриншот сообщений мэра Харькова/Telegram

Напомним, что 7 июля российские дроны попали в здание Харьковского областного ТЦК и СП.

Также в Шевченковском районе Харькова утром 7 июля вражеский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.