Атака РФ по Харкову 2 січня — зросла кількість загиблих і травмованих

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки російського обстрілу Харкова

Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району Харкова кількість травмованих зросла до 63 осіб. Так, до медиків звернулася 23-річна дівчина, у якої виявили акуботравму.

Крім того, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.

Станом на зараз через ракетну атаку загинули 2 жінки, ще 62 цивільних мешканця травмовані.

Наслідки російського обстрілу. Фото: скриншот

Ракетна атака 2 січня

Нагадаємо, 2 січня повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків.

Загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.