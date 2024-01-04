Атака РФ по Харкову 2 січня — зросла кількість загиблих і травмованих
Через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Наслідки російського обстрілу Харкова
Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району Харкова кількість травмованих зросла до 63 осіб. Так, до медиків звернулася 23-річна дівчина, у якої виявили акуботравму.
Крім того, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.
Станом на зараз через ракетну атаку загинули 2 жінки, ще 62 цивільних мешканця травмовані.
Ракетна атака 2 січня
Нагадаємо, 2 січня повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків.
Загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.
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