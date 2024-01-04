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Атака РФ по Харкову 2 січня — зросла кількість загиблих і травмованих

4 січня 2024 12:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака РФ по Харкову 2 січня — зросла кількість загиблих і травмованих
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Наслідки російського обстрілу Харкова 

Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району Харкова кількість травмованих зросла до 63 осіб. Так, до медиків звернулася 23-річна дівчина, у якої виявили акуботравму.

Крім того, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка. 

Станом на зараз через ракетну атаку загинули 2 жінки, ще 62 цивільних мешканця травмовані.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: скриншот

Ракетна атака 2 січня 

Нагадаємо, 2 січня повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків. 

Загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. 

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