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Атака РФ по Харькову 2 января — возросло количество погибших и травмированных

4 января 2024 12:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака РФ по Харькову 2 января — возросло количество погибших и травмированных
Последствия российских обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за вражеских российских обстрелов в Харькове увеличилось количество раненых и погибших. Захватчики атаковали город 2 января. 

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Последствия российского обстрела Харькова

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов Шевченковского района Харькова количество травмированных возросло до 63 человек. Так, к медикам обратилась 23-летняя девушка, у которой обнаружили акуботравму.

Кроме того, в больнице скончалась одна из раненых — 84-летняя женщина.

По состоянию на данный момент, из-за ракетной атаки погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителя травмированы.

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Последствия российских обстрелов. Фото: скриншот

Ракетная атака 2 января

Напомним, 2 января воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Кафиры нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

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