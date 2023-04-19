Авіаудар по Вовчанську: під руїнами знайдено загиблих місцевих мешканців
На місці російського авіаційного удару по прифронтовому Вовчанську загинуло щонайменше двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли Вовчанськ
Увечері 18 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області.
Було пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, а також ринок. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа.
Постраждалі та загиблі
За попередніми даними, внаслідок авіаудару по Вовчанську зазнало поранення подружжя, 68-ми та 54-х років.
Згодом Синєгубов заявив, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання російських авіабомб у Вовчанську були знайдені тіла двох загиблих.
Відомо, що загиблими є місцеві жителі — 50-річний чоловік та 44-річна жінка.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Роботи з розбору завалів продовжуються", — заявив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Вовчанськ. У кінці січня внаслідок чергового удару окупантів загинув 62-річний чоловік.