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Авіаудар по Вовчанську: під руїнами знайдено загиблих місцевих мешканців

19 квітня 2023 11:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Авіаудар по Вовчанську: під руїнами знайдено загиблих місцевих мешканців
Наслідки російського удару по Вовчанську. Фото: Telegram Олега Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На місці російського авіаційного удару по прифронтовому Вовчанську загинуло щонайменше двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Росіяни обстріляли Вовчанськ

Увечері 18 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області.

Було пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, а також ринок. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа.

Наслідки обстрілу Вовчанська
Наслідки обстрілу Вовчанська
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Постраждалі та загиблі

За попередніми даними, внаслідок авіаудару по Вовчанську зазнало поранення подружжя, 68-ми та 54-х років.

Згодом Синєгубов заявив, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання російських авіабомб у Вовчанську були знайдені тіла двох загиблих.

Відомо, що загиблими є місцеві жителі — 50-річний чоловік та 44-річна жінка.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Роботи з розбору завалів продовжуються", — заявив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Вовчанськ. У кінці січня внаслідок чергового удару окупантів загинув 62-річний чоловік.

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