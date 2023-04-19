Авиаудар по Волчанску: под руинами найдены погибшие местные жители

Последствия российского удара по Волчанску. Фото: Telegram Олега Синегубова

На месте российского авиационного удара по прифронтовому Волчанску погибли по меньшей мере два человека. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Вечером 18 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Волчанск Харьковской области.

Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, а также рынок. В результате обстрела начался пожар.

Последствия обстрела Волчанска

Фото: Telegram Олега Синегубова

Пострадавшие и погибшие

По предварительным данным, в результате авиаудара по Волчанску получили ранения супругов, 68 и 54 лет.

Впоследствии Синегубов заявил, что во время поисково-спасательных работ на месте попадания российских авиабомб в Волчанске были обнаружены тела двух погибших.

Известно, что погибшими местные жители — 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Работы по разбору завалов продолжаются", — заявил глава Харьковской областной военной администрации.

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Волчанск. В конце января в результате очередного удара оккупантов погиб 62-летний мужчина.