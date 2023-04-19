Авиаудар по Волчанску: под руинами найдены погибшие местные жители
На месте российского авиационного удара по прифронтовому Волчанску погибли по меньшей мере два человека. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Россияне обстреляли Волчанск
Вечером 18 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Волчанск Харьковской области.
Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, а также рынок. В результате обстрела начался пожар.
Пострадавшие и погибшие
По предварительным данным, в результате авиаудара по Волчанску получили ранения супругов, 68 и 54 лет.
Впоследствии Синегубов заявил, что во время поисково-спасательных работ на месте попадания российских авиабомб в Волчанске были обнаружены тела двух погибших.
Известно, что погибшими местные жители — 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Работы по разбору завалов продолжаются", — заявил глава Харьковской областной военной администрации.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Волчанск. В конце января в результате очередного удара оккупантов погиб 62-летний мужчина.