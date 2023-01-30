Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув літній чоловік

Росіяни завдали удару по Харківщині: є загиблі і поранені
Сьогодні, 30 січня, близько 10:20 ранку російські окупаційні війська завдали удару по місту Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок цього обстрілу загинув 62-річний чоловік.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
-
"Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу
-
У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих
-
"Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"
-
Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ
-
Повернення не вийшло: концерти зрадника Міші Марвіна скасовують у росії
-
ПриватБанк оголосив збір 31 млн грн на екіпірування пілотів
-
Польща може передати винищувачі F-16 для України: яка умова
-
"Працювали" під час комендантської години: у Києві затримали серійних викрадачів авто
-
Міністерство молоді та спорту України може отримати нового голову: хто займе місце Вадима Гутцайта
-
Суд відправив терористку "ДНР" за ґрати на 13 років
Обстріл Харківської області
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області.
Сьогодні близько 10:20 ранку окупанти завдали удару по місту Вовчанськ.
Наслідки удару по Вовчанську
Російські снаряди убили у обстріляному місті 62-річного чоловіка.
Також поранення отримала 85-річна жінка. Зараз її надають усю необхідну медичну допомогу.
Нічний обстріл Харкова
У ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.
У частково зруйнованому будинку загинула літня жінка. Її чоловік, який перебував поруч із нею, дивом не постраждав.
Нагадаємо, що 18 січня у Харківській області російська армія обстріляла геріатричний пансіонат, амбулаторію та житлові будинки.
У Куп’янську внаслідок обстрілів був пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району був пошкоджений приватний будинок, горіли господарчі споруди.
У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: були вибиті вікна і зруйнований дах. Було зафіксовано влучання в амбулаторію.
У смт Вільча через обстріли окупантів було пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також було зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.
Додамо, що 10 січня російські окупанти обстріляли Харків та влучили у склад піротехніки. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.
Фото: Telegram Синєгубова