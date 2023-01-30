Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув літній чоловік

Окупанти обстріляли місто Вовчанськ

Сьогодні, 30 січня, близько 10:20 ранку російські окупаційні війська завдали удару по місту Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок цього обстрілу загинув 62-річний чоловік.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріл Харківської області

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області.

Сьогодні близько 10:20 ранку окупанти завдали удару по місту Вовчанськ.

Наслідки удару по Вовчанську

Російські снаряди убили у обстріляному місті 62-річного чоловіка.

Також поранення отримала 85-річна жінка. Зараз її надають усю необхідну медичну допомогу.

Нічний обстріл Харкова

У ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.

У частково зруйнованому будинку загинула літня жінка. Її чоловік, який перебував поруч із нею, дивом не постраждав.

Нагадаємо, що 18 січня у Харківській області російська армія обстріляла геріатричний пансіонат, амбулаторію та житлові будинки.

У Куп’янську внаслідок обстрілів був пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району був пошкоджений приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: були вибиті вікна і зруйнований дах. Було зафіксовано влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів було пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також було зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

Додамо, що 10 січня російські окупанти обстріляли Харків та влучили у склад піротехніки. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Фото: Telegram Синєгубова