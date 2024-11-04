Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Авіаудари по Харкову та області — в ОГП показали фото наслідків arrow

Авіаудари по Харкову та області — в ОГП показали фото наслідків

4 листопада 2024 12:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Харкова 3 листопада — у прокуратурі показали фото наслідків удару авіабомбами
Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія ввечері 3 жовтня завдала авіаударів по Харкову та області. Внаслідок атаки постраждали 15 осіб, серед яких четверо поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Наслідки авіаударів

За даними правоохоронців, у Харкові зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова.

"Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Постраждали 13 людей, серед яких четверо поліцейських", — йдеться у повідомленні.

Атака на Харків
Наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку в Холодногірському районі.

"Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес", — додали в ОГП.

Пожежа після авіаудара
Пожежа після авіаудару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також росіяни атакували населені пункти під Харковом. Зокрема, у селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки.

"Вилучені правоохоронцями уламки свідчать, що для ударів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", — зазначили у прокуратурі.

Авіаудар по передмістю Харкова
Слідчі дії на місці обстрілу. Харківська обласна прокуратура

В Офісі генпрокурора підкреслили, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Харків авіаудар
Росіяни пошкодили будинок у Харкові. Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, ввечері 3 листопада у Харкові чули вибухи. Російські окупанти застосували проти міста керовані авіаційні бомби. Згодом стало відомо, що одна з бомб впала у Шевченкіському районі міста.

Харків авіабомба вибух обстріли Харківська область Офіс генерального прокурора

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:48 Нардеп повідомив, скільки ще людей хочуть мобілізувати у військо

12:45 Вигідні тарифні плани на мобільний зв'язок — скільки коштують

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

12:32 Відкриття Миколаївського порту — коли чекати

12:12 Авіаудари по Харкову та області — в ОГП показали фото наслідків

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

12:02 Тисячі абонентів лишилися без води в Одесі та області — причини

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

12:48 Нардеп повідомив, скільки ще людей хочуть мобілізувати у військо

12:45 Вигідні тарифні плани на мобільний зв'язок — скільки коштують

12:32 Відкриття Миколаївського порту — коли чекати

12:12 Авіаудари по Харкову та області — в ОГП показали фото наслідків

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:02 Тисячі абонентів лишилися без води в Одесі та області — причини

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

11:31 Найважчий ремонт — в Одесі відновлюють зруйнований росіянами дім

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині