Обстріл Харкова 3 листопада — у прокуратурі показали фото наслідків удару авіабомбами

Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росія ввечері 3 жовтня завдала авіаударів по Харкову та області. Внаслідок атаки постраждали 15 осіб, серед яких четверо поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Наслідки авіаударів

За даними правоохоронців, у Харкові зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова.

"Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Постраждали 13 людей, серед яких четверо поліцейських", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку в Холодногірському районі.

"Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес", — додали в ОГП.

Пожежа після авіаудару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також росіяни атакували населені пункти під Харковом. Зокрема, у селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки.

"Вилучені правоохоронцями уламки свідчать, що для ударів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", — зазначили у прокуратурі.

Слідчі дії на місці обстрілу. Харківська обласна прокуратура

В Офісі генпрокурора підкреслили, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, ввечері 3 листопада у Харкові чули вибухи. Російські окупанти застосували проти міста керовані авіаційні бомби. Згодом стало відомо, що одна з бомб впала у Шевченкіському районі міста.