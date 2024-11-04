Кількість постраждалих від атаки РФ на Харків 3 листопада збільшилась до 13 осіб

Зруйнований супермаркет у Харкові після атаки РФ. Фото: ДСНС

У Харкові після чергової атаки російських окупантів збільшилась кількість постраждалих. Увечері ворог завдав авіаційних ударів по Харкову та передмістю, є поранені.

Про це повідомляють у ДСНС міста.

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Що відомо на цей момент

Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється.

Евакуація після атаки на Харків. Фото: ДСНС

Мешканці будинку залишають квартири. Фото: ДСНС

Медики надають допомогу постраждалим у Харкові. Фото: ДСНС

Психологи заспокоюють мешканців будинку після атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС 1 / 4

Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалому населенню.

Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.

Раніше ми писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.