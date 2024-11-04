Обстрел Харькова 3 ноября — в прокуратуре показали фото последствий удара авиабомбами

Авиаудары по Харькову и области — в ОГП показали фото последствий
Россия вечером 3 октября нанесла авиаудары по Харькову и области. В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых четверо полицейских.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Последствия авиаударов
По данным правоохранителей, в Харькове зафиксировано попадание в проезжую часть в Шевченковском районе.
"Повреждены супермаркет, многоэтажки, станция метро, аптеки, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 13 человек, среди которых четверо полицейских", — говорится в сообщении.
Кроме того, авиационный боеприпас упал в реку у рынка в Холодногорском районе.
"Повреждены около 50 торговых павильонов. Две женщины получили острую реакцию на стресс", — добавили в ОГП.
Также россияне атаковали населенные пункты под Харьковом. В частности, в поселке Малая Даниловка в результате вражеского авиаобстрела повреждена территория кладбища и жилые дома.
"Изъятые стражами порядка обломки свидетельствуют, что для ударов враг применил ФАБ-250 из УМПК", — отметили в прокуратуре.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, вечером 3 ноября в Харькове слышали взрывы. Российские оккупанты применили для атаки управляемые авиационные бомбы. Впоследствии стало известно, что одна из бомб упала в Шевченковском районе города.
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