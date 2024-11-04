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Авиаудары по Харькову и области — в ОГП показали фото последствий

4 ноября 2024 12:12
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Харькова 3 ноября — в прокуратуре показали фото последствий удара авиабомбами
Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия вечером 3 октября нанесла авиаудары по Харькову и области. В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых четверо полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Последствия авиаударов

По данным правоохранителей, в Харькове зафиксировано попадание в проезжую часть в Шевченковском районе.

"Повреждены супермаркет, многоэтажки, станция метро, аптеки, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 13 человек, среди которых четверо полицейских", — говорится в сообщении.

Атака на Харьков
Последствия русского обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, авиационный боеприпас упал в реку у рынка в Холодногорском районе.

"Повреждены около 50 торговых павильонов. Две женщины получили острую реакцию на стресс", — добавили в ОГП.

Пожар после авиаудара
Пожар после авиаудара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также россияне атаковали населенные пункты под Харьковом. В частности, в поселке Малая Даниловка в результате вражеского авиаобстрела повреждена территория кладбища и жилые дома.

"Изъятые стражами порядка обломки свидетельствуют, что для ударов враг применил ФАБ-250 из УМПК", — отметили в прокуратуре.

Авиаудар по пригороду Харькова
Следственные действия на месте обстрела. Харьковская областная прокуратура

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Харьков авиаудар
Россияне повредили дом в Харькове. Харьковская областная прокуратура

Напомним, вечером 3 ноября в Харькове слышали взрывы. Российские оккупанты применили для атаки управляемые авиационные бомбы. Впоследствии стало известно, что одна из бомб упала в Шевченковском районе города.

Харьков авиабомба взрыв обстрелы Харьковская область Офис генерального прокурора

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