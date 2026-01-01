Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Багато загиблих тварин — росіяни скинули КАБ на екопарк в Харкові

Багато загиблих тварин — росіяни скинули КАБ на екопарк в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 13:30
Росія атакувала екопарк Фельдмана під Харковом — поранені тварини
Вирва та руйнування на території екопарку. Фото: соцмережі

Російські війська здійснили авіаційний удар по екопарку поблизу Харкова. Вибух призвів до серйозних руйнувань та загибелі тварин.

Про наслідки атаки повідомив засновник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман у коментарі для "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували екопарк з дикими тваринами

За його словами, під час обстрілу постраждала волонтерка — жінка отримала травму голови, однак змогла самостійно дістатися до карети швидкої допомоги. Її стан попередньо оцінюють як стабільний, загрози життю немає.

Територія екопарку зазнала значних руйнувань. Ударом було повністю знищено приміщення для зимового утримання хижих тварин, а також будівлю, де перебували птахи. Леви мають поранення, а більшість пернатих, що утримувалися у теплому пташнику, загинули через пряме влучання боєприпасу. Наразі складана ситуація з тиграми, яких не можуть приспати для транспортування.

"Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі", — розповів Олександр Фельдман.

Екопарк під Харковом не вперше страждає від війни. У 2022 році територія комплексу опинилася поблизу активної лінії бойових дій і фактично перебувала у сірій зоні. Тоді внаслідок обстрілів та під час спроб догляду й евакуації тварин загинули п'ятеро працівників закладу та неповнолітній волонтер, також були втрати серед тварин.

Нагадаємо, російські війська атакували Харківщину дронами — відомо про влучання дрона у житловий будинок.

Раніше Новини.LIVE розповідали та показували про те, як працює екопарк Фельдмана у Харкові.

Харків тварини обстріли Олександр Фельдман дикі тварини птахи Екопарк
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації