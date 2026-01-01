Росія атакувала екопарк Фельдмана під Харковом — поранені тварини

Вирва та руйнування на території екопарку. Фото: соцмережі

Російські війська здійснили авіаційний удар по екопарку поблизу Харкова. Вибух призвів до серйозних руйнувань та загибелі тварин.

Про наслідки атаки повідомив засновник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман у коментарі для "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували екопарк з дикими тваринами

За його словами, під час обстрілу постраждала волонтерка — жінка отримала травму голови, однак змогла самостійно дістатися до карети швидкої допомоги. Її стан попередньо оцінюють як стабільний, загрози життю немає.

Територія екопарку зазнала значних руйнувань. Ударом було повністю знищено приміщення для зимового утримання хижих тварин, а також будівлю, де перебували птахи. Леви мають поранення, а більшість пернатих, що утримувалися у теплому пташнику, загинули через пряме влучання боєприпасу. Наразі складана ситуація з тиграми, яких не можуть приспати для транспортування.

"Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі", — розповів Олександр Фельдман.

Екопарк під Харковом не вперше страждає від війни. У 2022 році територія комплексу опинилася поблизу активної лінії бойових дій і фактично перебувала у сірій зоні. Тоді внаслідок обстрілів та під час спроб догляду й евакуації тварин загинули п'ятеро працівників закладу та неповнолітній волонтер, також були втрати серед тварин.

Нагадаємо, російські війська атакували Харківщину дронами — відомо про влучання дрона у житловий будинок.

Раніше Новини.LIVE розповідали та показували про те, як працює екопарк Фельдмана у Харкові.