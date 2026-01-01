Россия атаковала экопарк Фельдмана под Харьковом — ранены животные

Воронка и разрушения на территории экопарка. Фото: соцсети

Российские войска совершили авиационный удар по экопарку вблизи Харькова. Взрыв привел к серьезным разрушениям и гибели животных.

О последствиях атаки сообщил основатель экопарка и народный депутат Александр Фельдман в комментарии для "Суспільне".

Читайте также:

Россияне атаковали экопарк с дикими животными

По его словам, во время обстрела пострадала волонтер — женщина получила травму головы, однако смогла самостоятельно добраться до кареты скорой помощи. Ее состояние предварительно оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Территория экопарка подверглась значительным разрушениям. Ударом было полностью уничтожено помещение для зимнего содержания хищных животных, а также здание, где находились птицы. Львы имеют ранения, а большинство пернатых, содержавшихся в теплом птичнике, погибли из-за прямого попадания боеприпаса. Сейчас сложная ситуация с тиграми, которых не могут усыпить для транспортировки.

"Не понимаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домик. Пока сидит. Мы ждем седативное ружье. У нас все седативные средства были в помещении, по которому попал КАБ. Ждем ружье, чтобы перенести его в другой вольер. А птица погибла если не вся, то большинство. Попал снаряд в птичник. Все попугаи, фазаны, вся элитная птица, которая нуждается в теплых условиях — находились в этом здании", — рассказал Александр Фельдман.

Экопарк под Харьковом не впервые страдает от войны. В 2022 году территория комплекса оказалась вблизи активной линии боевых действий и фактически находилась в серой зоне. Тогда в результате обстрелов и во время попыток ухода и эвакуации животных погибли пятеро работников заведения и несовершеннолетний волонтер, также были потери среди животных.

Напомним, российские войска атаковали Харьковскую область дронами — известно о попадании дрона в жилой дом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали и показывали о том, как работает экопарк Фельдмана в Харькове.