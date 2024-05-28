У Харкові ідентифікували тіло загиблого працівника гіпермаркету

Координаційний штаб на місці обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Харкові поліція ідентифікувала тіло загиблого чоловіка за допомогою аналізу ДНК, взятого у його восьмирічного сина Михайлика. Наразі встановлено особи вже 16 загиблих.

Про це повідомляє пресслужба Національна поліція України в Telegram у вівторок, 28 травня.

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Дитина з мамою 26 травня прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи, і родина звернулася до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, оскільки він є прямим родичем загиблого чоловіка.

8-річний Михайлик здає аналіз ДНК. Фото: Національна поліція України / Telegram

Сьогодні вночі криміналісти підтвердили, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті, коли росіяни атакували будівлю.

"Станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають", — повідомляють правоохоронці.

Скриншот допису Національної поліції України

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

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