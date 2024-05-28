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Батько, який вже не повернеться додому, — у Харкові ідентифікували тіло працівника гіпермаркету

28 травня 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові ідентифікували тіло загиблого працівника гіпермаркету
Координаційний штаб на місці обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові поліція ідентифікувала тіло загиблого чоловіка за допомогою аналізу ДНК, взятого у його восьмирічного сина Михайлика. Наразі встановлено особи вже 16 загиблих.

Про це повідомляє пресслужба Національна поліція України в Telegram у вівторок, 28 травня. 

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Пошук загиблих в "Епіцентрі" 

Дитина з мамою 26 травня прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи, і родина звернулася до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, оскільки він є прямим родичем загиблого чоловіка.

Батько, який вже не повернеться додому — у Харкові ідентифікували тіло працівника гіпермаркету - фото 1
8-річний Михайлик здає аналіз ДНК. Фото: Національна поліція України / Telegram

Сьогодні вночі криміналісти підтвердили, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті, коли росіяни атакували будівлю.

"Станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають", — повідомляють правоохоронці. 

Батько, який вже не повернеться додому — у Харкові ідентифікували тіло працівника гіпермаркету - фото 2
Скриншот допису Національної поліції України

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Також Новини.LIVE писали про те, який вигляд має всередині зруйнований РФ "Епіцентр" у Харкові.

смерть
Харків
поліція
обстріли
війна в Україні
ДНК
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