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Отец, который уже не вернется домой, — в Харькове идентифицировали тело работника гипермаркета

28 мая 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове идентифицировали тело погибшего работника гипермаркета
Координационный штаб на месте обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове полиция идентифицировала тело погибшего мужчины с помощью анализа ДНК, взятого у его восьмилетнего сына Миши. В настоящее время установлены личности уже 16 погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram во вторник, 28 мая.

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Ребенок с мамой 26 мая пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы, и семья обратилась в полицию. Анализы ДНК отняли у ребенка, поскольку он является прямым родственником погибшего мужчины.

Отец, который уже не вернется домой, — в Харькове идентифицировали тело работника гипермаркета - фото 1
8-летний Миша сдает анализ ДНК. Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

Сегодня ночью криминалисты подтвердили, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете, когда россияне атаковали здание.

"По состоянию на 06:00 утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются", — сообщают правоохранители.

Отец, который уже не вернется домой, — в Харькове идентифицировали тело работника гипермаркета - фото 2
Скриншот сообщения Национальной полиции Украины

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Также Новини.LIVE писали о том, как выглядит внутри разрушенный РФ "Эпицентр" в Харькове.

смерть
Харьков
полиция
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Нацполиция

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