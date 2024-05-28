В Харькове идентифицировали тело погибшего работника гипермаркета

Координационный штаб на месте обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Харькове полиция идентифицировала тело погибшего мужчины с помощью анализа ДНК, взятого у его восьмилетнего сына Миши. В настоящее время установлены личности уже 16 погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram во вторник, 28 мая.

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Ребенок с мамой 26 мая пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы, и семья обратилась в полицию. Анализы ДНК отняли у ребенка, поскольку он является прямым родственником погибшего мужчины.

8-летний Миша сдает анализ ДНК. Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

Сегодня ночью криминалисты подтвердили, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете, когда россияне атаковали здание.

"По состоянию на 06:00 утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются", — сообщают правоохранители.

Скриншот сообщения Национальной полиции Украины

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских.

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