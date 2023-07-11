Батько з синами під виглядом волонтерів завозили до Харкова зброю та боєприпаси

Знайдені під час обшуку боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Правоохорорнці викрили трьох харків'ян, які зберігали в себе в гаражі боеприпаси. Батько з синами під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Слідством встановлено, що харків‘янин з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виїжджав до прифронтових територій під виглядом волонтера. Із зони бойових дій ділок вивозив зброю та боєприпаси.

"Харків’яни 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Зброю та боєприпаси вони складували у гаражі неподалік місця мешкання", — розповідають правоохоронці.

7 липня слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшук у гаражному приміщенні та вилучили велику кількість боєприпасів, вибухівки, протитанкових мін, РПГ, мінометні снаряди, підривачі, огнемет, гранати та інше.

Знайдені під час обшуку боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що на Одещині затримали нетверезого водія з автоматом та патронами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати. Під час продажу вибухівки правоохоронці його затримали.