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Батько з синами під виглядом волонтерів завозили до Харкова зброю та боєприпаси

11 липня 2023 12:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Батько з синами під виглядом волонтерів завозили до Харкова зброю та боєприпаси
Знайдені під час обшуку боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохорорнці викрили трьох харків'ян, які зберігали в себе в гаражі боеприпаси. Батько з синами під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження. 

Про це повідомляє Поліція Харківської області. 

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Матеріали справи 

Слідством встановлено, що харків‘янин з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виїжджав до прифронтових територій під виглядом волонтера. Із зони бойових дій ділок вивозив зброю та боєприпаси.

"Харків’яни 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Зброю та боєприпаси вони складували у гаражі неподалік місця мешкання", — розповідають правоохоронці. 

7 липня слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшук у гаражному приміщенні та вилучили велику кількість боєприпасів, вибухівки, протитанкових мін, РПГ, мінометні снаряди, підривачі, огнемет, гранати та інше.

Знайдені під час обшуку боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що на Одещині затримали нетверезого водія з автоматом та патронами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати. Під час продажу вибухівки правоохоронці його затримали. 

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