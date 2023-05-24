Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати arrow

У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати

24 травня 2023 15:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати
Вилучені дві гранати Ф-1 та РГД-5. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

До співробітників карного розшуку Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що місцевий мешканець продає бойові гранати. Під час продажу вибухівки правоохоронці його затримали

Про це повідомили у Поліції Харківської області

Читайте також:

Матеріали справи 

Оперативники затримали 43-річного харків’янина під час спроби продати дві гранати Ф-1 та РГД-5. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази. За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого виявили ще 2 гранати із запалами до них. 

"Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину", — пишуть правоохоронці. 

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік кинув гранату під машину свого односельця. Внаслідок інциденту — троє людей отримали осколкові поранення. 

Також ми розповідали, що у Харкові викрили торговця зброєю. Під час обшуку у нього вилучили склад зброї та вибухонебезпечні предмети.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB