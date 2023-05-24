У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати

Вилучені дві гранати Ф-1 та РГД-5. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

До співробітників карного розшуку Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що місцевий мешканець продає бойові гранати. Під час продажу вибухівки правоохоронці його затримали.

Про це повідомили у Поліції Харківської області.

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Оперативники затримали 43-річного харків’янина під час спроби продати дві гранати Ф-1 та РГД-5. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази. За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого виявили ще 2 гранати із запалами до них.

"Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину", — пишуть правоохоронці.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік кинув гранату під машину свого односельця. Внаслідок інциденту — троє людей отримали осколкові поранення.

Також ми розповідали, що у Харкові викрили торговця зброєю. Під час обшуку у нього вилучили склад зброї та вибухонебезпечні предмети.