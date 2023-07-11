Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Отец с сыновьями под видом волонтеров завозили в Харьков оружие и боеприпасы arrow

Отец с сыновьями под видом волонтеров завозили в Харьков оружие и боеприпасы

11 июля 2023 12:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Батько з синами під виглядом волонтерів завозили до Харкова зброю та боєприпаси
Обнаружены во время обыска боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители разоблачили трех харьковчан, которые хранили у себя в гараже боеприпасы. Отец с сыновьями под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

Материалы дела

Следствием установлено, что харьковчанин с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины выезжал в прифронтовые территории под видом волонтера. Из зоны боевых действий делец вывозил оружие и боеприпасы.

"Харьковчане 36, 42 и 69 лет начали свою противоправную деятельность с конца февраля 2022 года. Оружие и боеприпасы они складировали в гараже неподалеку от места жительства", — рассказывают правоохранители.

7 июля следователи под процессуальным руководством прокуратуры провели обыск в гаражном помещении и изъяли множество боеприпасов, взрывчатки, противотанковых мин, РПГ, минометные снаряды, взрыватели, огнемет, гранаты и другое.

Обнаружены во время обыска боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, что в Одесской области задержали нетрезвого водителя с автоматом и патронами . Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали мужчину, продававшего боевые гранаты. При продаже взрывчатки правоохранители его задержали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз