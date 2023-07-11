Батько з синами під виглядом волонтерів завозили до Харкова зброю та боєприпаси

Обнаружены во время обыска боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Правоохранители разоблачили трех харьковчан, которые хранили у себя в гараже боеприпасы. Отец с сыновьями под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

Материалы дела

Следствием установлено, что харьковчанин с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины выезжал в прифронтовые территории под видом волонтера. Из зоны боевых действий делец вывозил оружие и боеприпасы.

"Харьковчане 36, 42 и 69 лет начали свою противоправную деятельность с конца февраля 2022 года. Оружие и боеприпасы они складировали в гараже неподалеку от места жительства", — рассказывают правоохранители.

7 июля следователи под процессуальным руководством прокуратуры провели обыск в гаражном помещении и изъяли множество боеприпасов, взрывчатки, противотанковых мин, РПГ, минометные снаряды, взрыватели, огнемет, гранаты и другое.

Обнаружены во время обыска боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, что в Одесской области задержали нетрезвого водителя с автоматом и патронами . Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали мужчину, продававшего боевые гранаты. При продаже взрывчатки правоохранители его задержали.