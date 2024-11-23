Війна в Україні — бійці 3 ОШБр знищили техніку та піхоту противника на Харківщині

Ліквідація російських цілей на Харківщині. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади завдали значних втрат російським окупантам на Харківщині. За допомогою безпілотних літальних апаратів військові знищили техніку, артилерію та особовий склад противника.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telgram у суботу, 23 листопада.

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Батальйон безпілотних систем 3 ОШБр завдав значних втрат російським військам на Харківщині. Українські бійці завдяки дронам уразили посадку загарбників, ворожий танк та САУ.

"Дроном можна все: спалити усю посадку за раз, знайти захований танк й уразити ворожу САУ", — йдеться у повідомленні.

Також пілоти Третьої штурмової бригади знищили ББМ противника, російську гармату та замаскований транспорт росіян. Військові ЗСУ не оминули і ворожу піхоту, яка ховалася в укриттях, погребах та будівлях.

Нагадаємо, нещодавно бійці 3 ОШБр вдарили по логістиці ворога на Харківщині. Військові знищили російський "Урал" з боєкомплектами, ворожий квадроцикл із російським військовим та низку фур.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 22 листопада, на фронті було зафіксовано 194 бойових зіткнення.