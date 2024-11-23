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Бойцы 3 ОШБр дронами атаковали вражеские пехоту и технику — видео

23 ноября 2024 14:44
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — бойцы 3 ОШБр уничтожили технику и пехоту противника в Харьковской области
Ликвидация российских целей в Харьковской области. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли значительные потери российским оккупантам в Харьковской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов военные уничтожили технику, артиллерию и личный состав противника.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telgram в субботу, 23 ноября.

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Батальон беспилотных систем 3 ОШБр нанес значительные потери российским войскам на Харьковщине. Украинские бойцы благодаря дронам поразили посадку захватчиков, вражеский танк и САУ.

"Дроном можно все: сжечь всю посадку за раз, найти спрятанный танк и поразить вражескую САУ", — говорится в сообщении.

Также пилоты Третьей штурмовой бригады уничтожили ББМ противника, российскую пушку и замаскированный транспорт россиян. Военные ВСУ не обошли и вражескую пехоту, которая пряталась в укрытиях, погребах и зданиях.

Напомним, недавно бойцы 3 ОШБр ударили по логистике врага в Харьковской области. Военные уничтожили российский "Урал" с боекомплектами, вражеский квадроцикл с российским военным и ряд фур.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 22 ноября, на фронте было зафиксировано 194 боевых столкновения.

война Харьковская область война в Украине ситуация на фронте 3 ОШБр Третья штурмова бригада

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