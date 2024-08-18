В 3 ОШБр показали, як зачищають Харківщину від росіян

Бійці 3 ОШБр показали, як ефектно відбивали ворожий наступ на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади відбили російське просування у Харківській області. Ворожий загін знищили дронами-камікадзе та вогневим прикриттям у ближньому бою.
Ефектні кадри бою показали в офіційних соцмережах підрозділу у неділю, 18 серпня.
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Третя ОШБр відбила наступ ворога у Харківській області
Як заявили бійці, по ворожому загону відразу пустили дві хвилі дронів-камікадзе. Друга хвиля накрила тих ворожих військових, які ще лишилися боєготовими, але були поранені.
Після цього група прикриття вступила у ближній бій для ліквідації окупантів, які вціліли. Внаслідок бою жоден із ворожих бійців не вижив.
Ефектною роботою, як заявили бійці, відзначилися воїни 1 механізованого батальйону 3-ї ОШБр.
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