Ситуація на Харківщині — в ЗСУ заявили про посилення окупантів

Українські солдати поблизу Вовчанська. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія поблизу Липців Харківської області нарощує систему зв’язку та підсилює штурмові групи. Наразі поповнення отримує 3 мотострілецький батальйон 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупуванню "Харків" у суботу, 17 серпня.

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Також там додали, що в прилеглих населених пунктах, зокрема, в районі села Глибоке, ворог перегрупував штурмові групи, розвідує маршрути висування та проводить маршрути логістики.

Водночас у Вовчанську окупанти налагоджують взаємодію підрозділів 4 добровольчої розвідувально-штурмової бригади та 1009 мотострілецького полку.

В ОТУ також додають, що наразі в районі міста йде бій.