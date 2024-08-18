В 3 ОШБр показали, как зачищают Харьковщину от россиян

Продвижение российских солдат. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады отразили российское продвижение в Харьковской области. Вражеский отряд был уничтожен дронами-камикадзе и огневым прикрытием в ближнем бою.

Эффектные кадры боя показали в официальных соцсетях подразделения в воскресенье, 18 августа.

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Третья ОШБр отразила наступление врага в Харьковской области

Как заявили бойцы, по вражескому отряду сразу пустили две волны дронов-камикадзе. Вторая волна накрыла вражеских военных, которые еще сохраняли боеготовность, но были ранены.

Момент удара по российскому отряду. Источник: скриншот

После этого группа прикрытия вступила в ближний бой для ликвидации уцелевших оккупантов. В результате боя ни один из вражеских бойцов не выжил.

Эффектной работой, как заявили бойцы, отличились воины 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр.