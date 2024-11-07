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Бійці 3 ОШБр знищили ворожу піхоту на Харківщині — відео

7 листопада 2024 19:23
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — бійці Третьої штурмової ліквідували піхотні групи росіян на Харківщині
Російський військовий. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Бійці Третьої штурмової бригади знищили кілька російських піхотних груп на Харківщині. Ворога було виявлено завдяки тепловізору.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади  у четвер, 7 листопада.

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Бійці Третьої штурмової бригади знищили російській піхотні групи на Харківщині. Зазначається, що за допомогою тепловізора українські військові зафіксували пересування ворожих груп у заростях після чого завдали удару.

"Рух російських піхотних груп у заростях зафіксували тепловізором з неба. Коли окупанти підійшли ближче — їх атакували ударники Третьої штурмової", — йдеться у повідомленні.

Військові заявили, що навіть ті, хто намагалися сховатися чи прикидалися мертвими були ліквідовані.

"І так, група за групою. Знайшли та утилізували й тих, хто вже прикидався мертвим десь у кущах посадки", — заявили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, Сили оборони завдали відчутних втрат російській армії на Луганщині. Прикордонники знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.

Також нещодавно під Вовчанськом прикордонники ліквідували російську бойову машину піхоти.

втрати окупантів Харківська область війна в Україні 3 ОШБр Третя штурмова бригада ситуація на фронті

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