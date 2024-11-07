Війна в Україні — бійці Третьої штурмової ліквідували піхотні групи росіян на Харківщині

Російський військовий. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади знищили кілька російських піхотних груп на Харківщині. Ворога було виявлено завдяки тепловізору.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Втрати окупантів на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російській піхотні групи на Харківщині. Зазначається, що за допомогою тепловізора українські військові зафіксували пересування ворожих груп у заростях після чого завдали удару.

"Рух російських піхотних груп у заростях зафіксували тепловізором з неба. Коли окупанти підійшли ближче — їх атакували ударники Третьої штурмової", — йдеться у повідомленні.

Військові заявили, що навіть ті, хто намагалися сховатися чи прикидалися мертвими були ліквідовані.

"І так, група за групою. Знайшли та утилізували й тих, хто вже прикидався мертвим десь у кущах посадки", — заявили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, Сили оборони завдали відчутних втрат російській армії на Луганщині. Прикордонники знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.

Також нещодавно під Вовчанськом прикордонники ліквідували російську бойову машину піхоти.