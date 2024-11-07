Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой ликвидировали пехотные группы россиян на Харьковщине

Российский военный. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили несколько российских пехотных групп на Харьковщине. Враг был обнаружен благодаря тепловизору.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в четверг, 7 ноября.

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Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российской пехотные группы на Харьковщине. Отмечается, что с помощью тепловизора украинские военные зафиксировали передвижение вражеских групп в зарослях после чего нанесли удар.

"Движение российских пехотных групп в зарослях зафиксировали тепловизором с неба. Когда оккупанты подошли ближе - их атаковали ударники Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

Военные заявили, что даже те, кто пытались спрятаться или притворялись мертвыми были ликвидированы.

"И так, группа за группой. Нашли и утилизировали и тех, кто уже притворялся мертвым где-то в кустах посадки", — заявили в Третьей штурмовой.

Напомним, Силы обороны нанесли ощутимые потери российской армии в Луганской области. Пограничники уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава.

Также недавно под Волчанском пограничники ликвидировали российскую боевую машину пехоты.