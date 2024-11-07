Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой ликвидировали пехотные группы россиян на Харьковщине

Бойцы 3 ОШБр уничтожили вражескую пехоту на Харьковщине — видео
Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили несколько российских пехотных групп на Харьковщине. Враг был обнаружен благодаря тепловизору.
Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в четверг, 7 ноября.
Потери оккупантов в Харьковской области
Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российской пехотные группы на Харьковщине. Отмечается, что с помощью тепловизора украинские военные зафиксировали передвижение вражеских групп в зарослях после чего нанесли удар.
"Движение российских пехотных групп в зарослях зафиксировали тепловизором с неба. Когда оккупанты подошли ближе - их атаковали ударники Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.
Военные заявили, что даже те, кто пытались спрятаться или притворялись мертвыми были ликвидированы.
"И так, группа за группой. Нашли и утилизировали и тех, кто уже притворялся мертвым где-то в кустах посадки", — заявили в Третьей штурмовой.
Напомним, Силы обороны нанесли ощутимые потери российской армии в Луганской области. Пограничники уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава.
Также недавно под Волчанском пограничники ликвидировали российскую боевую машину пехоты.
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