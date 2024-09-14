Бійці Третьої штурмової показали, як знищили окупантів у посадці на Харківщині

Удар по окупантах з танка. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, бійці Третьої штурмової спалили посадки з росіянами на Харківщині.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 14 вересня.

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"Так із самого ранку горять посадки з росіянами після влучання наших танкістів. Бійці "привітали" окупантів на Харківщині", — йдеться у дописі.

На відео видно, як після роботи українських захисників лісосмуги стали чорними, а в небо здіймаються стовпи диму.