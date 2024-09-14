Війна в Україні — прикордонники ліквідували техніку та піхоту росіян на Харківщині

Прикордонники знищили техніку та піхоту росіян на Харківщині — ефектне відео
14 вересня 2024 19:29
Техніка противника на фронті. Фото: скриншот
Українські захисники продовжують ліквідовувати росіян та їхню техніку. Зокрема, прикордонники завдяки дронам завдали ударів по противнику у Харківській області.
Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 14 вересня.
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На Харківщині прикордонники бригади "Помста" знищили російську техніку, ворожу піхоту та укриття противника. Ліквідувати цілі українським захисникам вдалося завдяки дронам-камікадзе та "бомберам".
Зауважимо, українські дрони-бомбери з’являються переважно вночі, знищують ціль і моментально зникають у темряві.
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