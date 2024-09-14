Бойцы Третьей штурмовой показали, как уничтожили окупантов в посадке на Харьковщине

Удар по оккупантах из танка. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы Третьей штурмовой сожгли посадки с россиянами в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 14 сентября.

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"Так с самого утра горят посадки с россиянами после попадания наших танкистов. Бойцы "поздравили" оккупантов на Харьковщине", — говорится в сообщении.

На видео видно, как после работы украинских защитников лесополосы стали черными, а в небо вздымаются столбы дыма.