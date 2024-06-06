Сили оборони знищують ворога під Вовчанськом

Бійці ДПСУ показали відео ефективного знищення ворога на Вовчанському напрямку
На Вовчанському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників, а також завдавати ударів у відповідь. Бійці-прикордонники також мужньо виконують свої обов'язки і завдають ворогу тяжких втрат у техніці та живій силі.
Відео вдалого полювання БпЛА, які запустили прикордонники, оприлюднила Державна прикордонна служба України у четвер, 6 червня.
Вдалі дії прикордонників на Вовчанському напрямку
"На Вовчанському напрямку прикордонники FPV-дронами завдали вогневе ураження піхоті противника та підбили бронеавтомобіль "Тигр"", — говориться у повідомленні.
На відео можна побачити, як FPV-дрони виявляють, атакують і знищують сили росіян. Ворожим піхотинцям не допомогли навіть густір дерева, за якими вони намагалися сховатися. Українські воїни завдали удару і знищили їх.
Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засіли російські війська.
Раніше на Вовчанському напрямку український дрон зупинив російську техніку біля міста.
Також в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.
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