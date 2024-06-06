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Бійці ДПСУ показали відео ефективного знищення ворога на Вовчанському напрямку

6 червня 2024 16:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Сили оборони знищують ворога під Вовчанськом
Наслідки ударів по російських загарбниках. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Вовчанському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників, а також завдавати ударів у відповідь. Бійці-прикордонники також мужньо виконують свої обов'язки і завдають ворогу тяжких втрат у техніці та живій силі.

Відео вдалого полювання БпЛА, які запустили прикордонники, оприлюднила Державна прикордонна служба України у четвер, 6 червня.

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Вдалі дії прикордонників на Вовчанському напрямку

"На Вовчанському напрямку прикордонники FPV-дронами завдали вогневе ураження піхоті противника та підбили бронеавтомобіль "Тигр"", — говориться у повідомленні.

На відео можна побачити, як FPV-дрони виявляють, атакують і знищують сили росіян. Ворожим піхотинцям не допомогли навіть густір дерева, за якими вони намагалися сховатися. Українські воїни завдали удару і знищили їх.

Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засіли російські війська.

Раніше на Вовчанському напрямку український дрон зупинив російську техніку біля міста. 

Також в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.

Україна
Вовчанськ
війна в Україні
прикордонники
ЗСУ
ДПСУ

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