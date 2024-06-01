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Третя штурмова показала вражаючу роботу FPV-дронів проти російської артилерії на Харківщині

1 червня 2024 17:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Третя штурмова показала вражаючу роботу FPV-дронів проти російської артилерії на Харківщині
Наслідки вдалого влучання FPV-дрона по ворожій позиції. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Третя штурмова бригада показала ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії у Харківській області. Внаслідок вдалих дій було ліквідовано гармати та живу силу окупантів.

Відео ефективного знищення ворога було оприлюднене на Telegram-сторінці підрозділу у суботу, 1 червня.

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"Бійці Третьої штурмової знайшли й на гвинтах ліквідували ще одну ворожу артсистему "Нона-С". За нею вдарили безпілотниками аж три гаубиці Д-30", — говориться у повідомленні. 

В результаті вдалих дій було ліквідовано артилерійські засоби противника 120-мм калібру, призначені для підтримки штурмових дій російських загарбників.

"2:0 у цьому матчі — на користь розрахунку дронів бригади!", — зазначили українські захисники.

Також було зазначено, що ворожу техніку і піхоту в окопах знищив підрозділ "Paskuda group" з Протитанкового батальйону.

Нагадаємо, військові 3-ї окремої штурмової бригади лише з 3 по 10 травня  ліквідували на Харківщині понад 40 російських окупантів.

Також українські захисники поділилися кадрами з передової, що зняті на GoPro. 

Україна
втрати окупантів
окупанти
штурмова бригада
дрони
війна
FPV-дрони

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