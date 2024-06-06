Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Бойцы ГПСУ показали видео эффективного уничтожения врага на Волчанском направлении arrow

Бойцы ГПСУ показали видео эффективного уничтожения врага на Волчанском направлении

6 июня 2024 16:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Силы обороны уничтожают врага под Волчанском
Последствия ударов по российским захватчикам. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На Волчанском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков, а также наносить ответные удары. Бойцы-пограничники также мужественно выполняют свои обязанности и наносят врагу тяжелые потери в технике и живой силе.

Видео удачной охоты БпЛА, запущенные пограничниками, обнародовала Государственная пограничная служба Украины в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Удачные действия пограничников на Волчанском направлении

"На Волчанском направлении пограничники FPV-дронами нанесли огненное поражение пехоте противника и подвели бронеавтомобиль "Тигр", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как FPV-дроны обнаруживают, атакуют и уничтожают силы россиян. Вражеским пехотинцам не помогли даже густые деревья, за которыми они пытались скрыться. Украинские воины нанесли удар и уничтожили их.

Напомним, пограничники бригады "Гвардии наступления "Сталевий кордон" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засели российские войска.

Ранее на Волчанском направлении украинский дрон остановил российскую технику возле города.

Также в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

Украина
Вовчанск
война в Украине
пограничники
ВСУ
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня