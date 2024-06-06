Силы обороны уничтожают врага под Волчанском

Последствия ударов по российским захватчикам. Фото: скриншот

На Волчанском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков, а также наносить ответные удары. Бойцы-пограничники также мужественно выполняют свои обязанности и наносят врагу тяжелые потери в технике и живой силе.

Видео удачной охоты БпЛА, запущенные пограничниками, обнародовала Государственная пограничная служба Украины в четверг, 6 июня.

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Удачные действия пограничников на Волчанском направлении

"На Волчанском направлении пограничники FPV-дронами нанесли огненное поражение пехоте противника и подвели бронеавтомобиль "Тигр", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как FPV-дроны обнаруживают, атакуют и уничтожают силы россиян. Вражеским пехотинцам не помогли даже густые деревья, за которыми они пытались скрыться. Украинские воины нанесли удар и уничтожили их.

Напомним, пограничники бригады "Гвардии наступления "Сталевий кордон" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засели российские войска.

Ранее на Волчанском направлении украинский дрон остановил российскую технику возле города.

Также в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.