Третя штурмова бригада знищила техніку окупантів у Харківській області — відео

Військові підірвали укриття росіян. Фото: скріншот

Третя штурмова бригада продовжує ефективно застосовувати FPV-дрони проти окупантів на Харківщині. Бійцям вдалося знищити техніку та укриття росіян.

Про це повідомили у пресслужбі бригади в Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Що вдалося знищити

У бригаді розповідають, що у результаті чергової операції було знищено дві самохідні артилерійські установки "Нона", а також тентовану багі та автомобіль "буханка" окупаційних військ.

Крім того, бійці виявили будівлю, в якій ховалися російські піхотинці. Завдяки точному удару, споруду було підірвано зсередини разом з ворогом.

"Небесне кара в дії. Роздають бійці "Punk group" нашого 2-го мехбату", — додали у Третій штурмовій.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали, як відбили спостережний пункт на Харківщині. Росіяни здійснили хімічну атаку та почали штурм, проте отримали потужну відповідь від українських захисників.

Також у штурмовій бригаді розповіли, що їм вдалося FPV-дронами знищити сім вантажівок російських військ та іншу техніку. В одній зі знищених машин перебувала піхота противника.