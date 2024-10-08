Третя штурмова бригада знищила техніку окупантів у Харківській області — відео

Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео
Третя штурмова бригада продовжує ефективно застосовувати FPV-дрони проти окупантів на Харківщині. Бійцям вдалося знищити техніку та укриття росіян.
Про це повідомили у пресслужбі бригади в Telegram у вівторок, 8 жовтня.
Що вдалося знищити
У бригаді розповідають, що у результаті чергової операції було знищено дві самохідні артилерійські установки "Нона", а також тентовану багі та автомобіль "буханка" окупаційних військ.
Крім того, бійці виявили будівлю, в якій ховалися російські піхотинці. Завдяки точному удару, споруду було підірвано зсередини разом з ворогом.
"Небесне кара в дії. Роздають бійці "Punk group" нашого 2-го мехбату", — додали у Третій штурмовій.
Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали, як відбили спостережний пункт на Харківщині. Росіяни здійснили хімічну атаку та почали штурм, проте отримали потужну відповідь від українських захисників.
Також у штурмовій бригаді розповіли, що їм вдалося FPV-дронами знищити сім вантажівок російських військ та іншу техніку. В одній зі знищених машин перебувала піхота противника.
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