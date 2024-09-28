Третя штурмова нищить техніку та піхоту ворога на Харківщині — відео

Бійці 3 ОШБр ліквідовують росіян на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади нищать окупантів разом із технікою. Особовий склад ворога українські оператори дронів виявляють навіть у найскладніших місцях.

Відео ударів по окупантах опубліковано в Telegram-каналі 3 ОШБр у суботу, 28 вересня.

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У Харківській області військові Третьої штурмової бригади виявили замасковану гаубицю, МТ-ЛБ та завдали уражень з повітря.

Росіян, які ховалася по норах та в будівлі, пілоти FPV-дронів ліквідували зсередини. Також знищено вантажівку окупантів, під час чого постраждали російські піхотинці.

"Наполював підрозділ Punk group з 2-го механізованого батальйону бригади", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як зачищаючи українську землю від загарбників. Військові РФ пересуваються територією під прицілом ЗСУ.

Також Новини.LIVE писали, що військові Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Бійці ліквідували танк і два бронетранспортери противника.