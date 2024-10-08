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Бойцы Третьей штурмовой разбили российскую технику в Харьковской области — видео

8 октября 2024 19:40
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Третья штурмовая бригада уничтожила технику оккупантов в Харьковской области — видео
Военные подорвали укрытие россиян. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Третья штурмовая бригада продолжает эффективно применять FPV-дроны против оккупантов в Харьковской области. Бойцам удалось уничтожить технику и укрытие россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram во вторник, 8 октября.

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В бригаде рассказывают, что в результате очередной операции были уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Нона", а также тентованная баги и автомобиль "буханка" оккупационных войск.

Кроме того, бойцы обнаружили здание, в котором скрывались российские пехотинцы. Благодаря точному удару сооружение было подорвано изнутри вместе с врагом.

"Небесное наказание в действии. Раздают бойцы "Punk group" нашего 2-го мехбата", — добавили в Третьей штурмовой.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как отбили наблюдательный пункт в Харьковской области. Россияне совершили химическую атаку и начали штурм, однако получили сильный ответ от украинских защитников.

Также в штурмовой бригаде рассказали, что им удалось FPV-дронами уничтожить семь грузовиков российских войск и другую технику. В одной из уничтоженных машин находилась пехота противника.

Харьковская область военная техника война в Украине FPV-дроны Третья штурмова бригада

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