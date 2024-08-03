На Харківщині бійці 3-ї штурмової знищили російський розрахунок FPV

Бійці Третьої штурмової уразили розрахунок FPV та міномет окупантів — відео
Українські воїни продовжують знищувати російську техніку на нашій землі та ліквідовувати окупантів. Так, воїни ЗСУ уразили міномет росіян та розрахунок FPV.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї штурмової бригади у Telegram у суботу, 3 серпня.
Знищили розрахунок FPV-дронів
На Харківщині бійці Третьої штурмової уразили російський міномет, а за ним цілий розрахунок FPV. Таким чином захисники унеможливили можливості російських загарбників обстрілювати українські позиції.
"Поки окупанти буксували пікапом УАЗік неподалік лінії бойового зіткнення — розтрощили їх разом з особовим складом нашим ударником", — розповіли в бригаді.
Там зауважили, що роботу здійснювали воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем.
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