Битва за Вовчанськ — ОТУ Харків з'ясувало нові плани ворога

Російські солдати в траншеях неподалік від Вовчанська. Фото: росЗМІ

Армія Росії планує розширити вогневий контроль над Вовчанськом Харківської області. Ворог збирається взяти під приціл артилерії північну та центральну частини міста.

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків" у суботу, 3 серпня.

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Як заявили українські оборонці, на околицях міста росіяни переміщують особовий склад та проводять наступи з метою розширення зони вогневого контролю. Крім того, ворог атакував місто вогнеметною РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" з району Шебекина.

Також у районі Глибокого російські сили намагаються стабілізувати логістику, проводять розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях та активізувала аеророзвідку.

Водночас українські оборонці зірвали перегрупування ворога поблизу села Сотницький Козачок, вдаривши по району зосередження особового складу російських військ.