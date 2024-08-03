Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В ЗСУ заявили про перегрупування росіян під Вовчанськом — що планує ворог arrow

В ЗСУ заявили про перегрупування росіян під Вовчанськом — що планує ворог

3 серпня 2024 14:30
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Битва за Вовчанськ — ОТУ Харків з'ясувало нові плани ворога
Російські солдати в траншеях неподалік від Вовчанська. Фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії планує розширити вогневий контроль над Вовчанськом Харківської області. Ворог збирається взяти під приціл артилерії північну та центральну частини міста. 

Про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків" у суботу, 3 серпня. 

Читайте також:

Росіяни хочуть розширити контроль над Вовчанськом

Як заявили українські оборонці, на околицях міста росіяни переміщують особовий склад та проводять наступи з метою розширення зони вогневого контролю. Крім того, ворог атакував місто вогнеметною РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" з району Шебекина.

Також у районі Глибокого російські сили намагаються стабілізувати логістику, проводять розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях та активізувала аеророзвідку.

Водночас українські оборонці зірвали перегрупування ворога поблизу села Сотницький Козачок, вдаривши по району зосередження особового складу російських військ.

ситуація у вовчанську
Скриншот заяви ОТУ "Харків"

Також важливі новини дня по темі:

російські війська ЗСУ Україна Харківська область війна в Україні Вовчанськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

14:56 Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це

14:51 Відбивала капцем — в Одесі жінки влаштували сутичку з людьми у військовій формі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:51 Перші слова Довбика в Ромі — вірить в команду та зневажливо висловився про Жирону

14:43 Бійці Третьої штурмової уразили розрахунок FPV та міномет окупантів — відео

14:43 Росія продовжує утримувати за ґратами десятки іноземців

14:43 Користувачі соцмереж масово намагаються повторити олімпійські трюки вдома — фахівці б'ють на сполох

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

14:56 Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це

14:51 Відбивала капцем — в Одесі жінки влаштували сутичку з людьми у військовій формі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:51 Перші слова Довбика в Ромі — вірить в команду та зневажливо висловився про Жирону

14:43 Бійці Третьої штурмової уразили розрахунок FPV та міномет окупантів — відео

14:43 Росія продовжує утримувати за ґратами десятки іноземців

14:43 Користувачі соцмереж масово намагаються повторити олімпійські трюки вдома — фахівці б'ють на сполох

14:31 Іран та Хезболла планують масштабну помсту Ізраїлю за квітневу атаку, — WSJ

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі