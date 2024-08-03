На Харьковщине бойцы 3-й штурмовой уничтожили российский расчет FPV

Бойцы Третьей штурмовой поразили расчет FPV и миномет оккупантов — видео
Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на нашей земле и ликвидировать оккупантов. Воины ВСУ поразили миномет россиян и расчет FPV.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й штурмовой бригады в Telegram в субботу, 3 августа.
Уничтожили расчет FPV-дронов
В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой поразили российский миномет, а за ним целый расчет FPV. Таким образом, защитники сделали невозможными возможности российских захватчиков обстреливать украинские позиции.
"Пока оккупанты буксовали пикапом УАЗик недалеко от линии боевого столкновения — разбили их вместе с личным составом нашим ударником", — рассказали в бригаде.
Там отметили, что работу совершали воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем.
Читайте Новини.LIVE!