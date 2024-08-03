На Харьковщине бойцы 3-й штурмовой уничтожили российский расчет FPV

Российский УАЗ. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на нашей земле и ликвидировать оккупантов. Воины ВСУ поразили миномет россиян и расчет FPV.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й штурмовой бригады в Telegram в субботу, 3 августа.

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В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой поразили российский миномет, а за ним целый расчет FPV. Таким образом, защитники сделали невозможными возможности российских захватчиков обстреливать украинские позиции.

"Пока оккупанты буксовали пикапом УАЗик недалеко от линии боевого столкновения — разбили их вместе с личным составом нашим ударником", — рассказали в бригаде.

Там отметили, что работу совершали воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем.