Голова Харківської ОВА оцінив загрозу наступу у зв’язку із посиленням російських угрупувань на кордоні

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. Фото: Харківська ОДА

Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про створення певних російських угруповань у Курській області, яка межує із Харківською. Окупанти відновлюють активні штурмові дії.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону Єдині новини у середу, 8 травня.

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Враховуючи дані про створення угруповань окупантів у Курській області, Олег Синєгубов оцінив загрозу удару по Харківщині.

За його словами, росіяни вже відновили активні штурмові дії в Харківській області. Це сталося після замін підрозділів у окупантів.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", — зауважив Синєгубов.

Голова ОВА підкреслив, що плани евакуації Харкова розроблені вже давно і актуалізуються майже щомісяця.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до нового етапу просування своїх військ, ймовірно, це стосується Харківської області. Водночас Максим Жорін не виключає, що окупанти можуть почати наступ у Харкові, щоб ЗСУ перекинули туди свої сили.

Також російські загарбники готують наступ військ на фронті протягом травня-червня цього року. Водночас українська сторона продовжує будувати фортифікаційні споруди для допоміжного стримування ворога.