Глава Харьковской ОВА оценил угрозу наступления в связи с усилением российских группировок на границе

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Фото: Харьковская ОГА

Харьковская областная военная администрация сообщает о создании определенных российских группировок в Курской области, граничащей с Харьковской. Оккупанты возобновляют активные штурмовые действия.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона Едині новини в среду, 8 мая.

Читайте также:

Есть ли угроза наступления на Харьков

Учитывая данные о создании группировок оккупантов в Курской области, Олег Синегубов оценил угрозу удара по Харьковщине.

По его словам, россияне уже возобновили активные штурмовые действия в Харьковской области. Это произошло после замен подразделений у оккупантов.

"По северу: враг создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", — отметил Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что планы эвакуации Харькова разработаны уже давно и актуализируются почти ежемесячно.

Напомним, что российские захватчики готовятся к новому этапу продвижения своих войск, вероятно это касается Харьковской области. В то же время Максим Жорин не исключает, что оккупанты могут начать наступление в Харькове, чтобы ВСУ перебросили туда свои силы.

Также российские захватчики готовят наступление войск на фронте в течение мая-июня этого года. В то же время украинская сторона продолжает строить фортификационные сооружения для вспомогательного сдерживания врага.