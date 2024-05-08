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Возле Харьковщины россияне создают определенные группировки войск — в ОВА оценили угрозу

8 мая 2024 19:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Глава Харьковской ОВА оценил угрозу наступления в связи с усилением российских группировок на границе
Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Фото: Харьковская ОГА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Харьковская областная военная администрация сообщает о создании определенных российских группировок в Курской области, граничащей с Харьковской. Оккупанты возобновляют активные штурмовые действия.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона Едині новини в среду, 8 мая.

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Учитывая данные о создании группировок оккупантов в Курской области, Олег Синегубов оценил угрозу удара по Харьковщине.

По его словам, россияне уже возобновили активные штурмовые действия в Харьковской области. Это произошло после замен подразделений у оккупантов.

"По северу: враг создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", — отметил Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что планы эвакуации Харькова разработаны уже давно и актуализируются почти ежемесячно.

Напомним, что российские захватчики готовятся к новому этапу продвижения своих войск, вероятно это касается Харьковской области. В то же время Максим Жорин не исключает, что оккупанты могут начать наступление в Харькове, чтобы ВСУ перебросили туда свои силы.

Также российские захватчики готовят наступление войск на фронте в течение мая-июня этого года. В то же время украинская сторона продолжает строить фортификационные сооружения для вспомогательного сдерживания врага.

война
российские войска
Харьков
Олег Синегубов
наступление

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