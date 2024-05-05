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Росіяни атакували Харків у Великодню ніч — Терехов перелічив збитки в місті

5 травня 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни атакували Харків у Великодню ніч — Терехов перелічив збитки в місті
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов журналістам, передає Харківська міська рада у Telegram.

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За словами Терехова, ніч пройшла дуже важко. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали шестеро людей, у тому числі дитина. 

До того ж загарбники пошкодили 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків.

"Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон. Незважаючи на свято, наші комунальні підприємства усувають наслідки обстрілів — закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання", — додав Терехов.

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Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки

Також ми писали про обстріл Харкова 4 травня. Російські війська ударили по місту авіаційною бомбою. Постраждали п'ятеро людей.

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
Великдень
будинок

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