Росіяни атакували Харків у Великодню ніч — Терехов перелічив збитки в місті
У Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов журналістам, передає Харківська міська рада у Telegram.
Російський обстріл Харкова
За словами Терехова, ніч пройшла дуже важко. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали шестеро людей, у тому числі дитина.
До того ж загарбники пошкодили 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків.
"Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон. Незважаючи на свято, наші комунальні підприємства усувають наслідки обстрілів — закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання", — додав Терехов.
Нагадаємо, внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки.
Також ми писали про обстріл Харкова 4 травня. Російські війська ударили по місту авіаційною бомбою. Постраждали п'ятеро людей.
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