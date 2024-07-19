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Блекаут у Харкові — енергетики ввели жорсткі графіки відключення світла сьогодні

19 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 19 липня — прогноз Укренерго
Жінка користується телефоном під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 19 липня, будуть діяти впродовж усієї доби. Енергетики посилили обмеження електропостачання у зв'язку з російськими обстрілами та спекою.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" в Telegram.

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Коли не буде світла в Харкові 19 липня

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, зокрема й у Харківській області", — пояснили енергетики. 

Графіки відключення світла в Харківській області сьогодні, 19 липня
Графіки відключення світла в Харкові 17-19 липня. Фото: t.me/kharkivenergy

В Харківобленерго додали, що дізнатися графіки відключення світла для своєї вулиці можна за посиланням спільним для Харкова та області.

Коли не буде світла в Харківській області сьогодні, 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

В Укренерго уточнили, що світло будуть вимикати в дві черги з 00:00 до 09:00 і з 23:00 до 24:00. В інший час, а саме з 09:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги.

Графіки відключення світла в Харкові 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Енергетики закликають не користуватись енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, і за змоги перенести їх роботу на ніч — 23:00-06:00.

Коли не слід користуватися енергоємними приладами
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як перенести спеку без кондиціонера

Спекотна липнева погода диктує свої правила, яких слід дотримуватися особливо в умовах відключення світла. Таким чином, щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, дотримуйтесь таких порад:

  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
Як врятуватися в спеку без світла
Дівчина страждає від спеки. Фото: росЗМІ

Відключення світла в Харкові

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, в Харкові вийшов з ладу один з головних міських символів — гігантський термометр. Як виявилось, цьому посприяла спека.

Також ми писали, що Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

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