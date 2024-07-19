Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 19 липня — прогноз Укренерго

Блекаут у Харкові — енергетики ввели жорсткі графіки відключення світла сьогодні
Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 19 липня, будуть діяти впродовж усієї доби. Енергетики посилили обмеження електропостачання у зв'язку з російськими обстрілами та спекою.
Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" в Telegram.
Коли не буде світла в Харкові 19 липня
"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, зокрема й у Харківській області", — пояснили енергетики.
В Харківобленерго додали, що дізнатися графіки відключення світла для своєї вулиці можна за посиланням спільним для Харкова та області.
В Укренерго уточнили, що світло будуть вимикати в дві черги з 00:00 до 09:00 і з 23:00 до 24:00. В інший час, а саме з 09:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги.
Енергетики закликають не користуватись енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, і за змоги перенести їх роботу на ніч — 23:00-06:00.
Як перенести спеку без кондиціонера
Спекотна липнева погода диктує свої правила, яких слід дотримуватися особливо в умовах відключення світла. Таким чином, щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, дотримуйтесь таких порад:
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
Відключення світла в Харкові
Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, в Харкові вийшов з ладу один з головних міських символів — гігантський термометр. Як виявилось, цьому посприяла спека.
Також ми писали, що Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.
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