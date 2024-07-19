Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 19 липня — прогноз Укренерго

Жінка користується телефоном під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 19 липня, будуть діяти впродовж усієї доби. Енергетики посилили обмеження електропостачання у зв'язку з російськими обстрілами та спекою.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" в Telegram.

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"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, зокрема й у Харківській області", — пояснили енергетики.

Графіки відключення світла в Харкові 17-19 липня. Фото: t.me/kharkivenergy

В Харківобленерго додали, що дізнатися графіки відключення світла для своєї вулиці можна за посиланням спільним для Харкова та області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

В Укренерго уточнили, що світло будуть вимикати в дві черги з 00:00 до 09:00 і з 23:00 до 24:00. В інший час, а саме з 09:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Енергетики закликають не користуватись енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, і за змоги перенести їх роботу на ніч — 23:00-06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як перенести спеку без кондиціонера

Спекотна липнева погода диктує свої правила, яких слід дотримуватися особливо в умовах відключення світла. Таким чином, щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, дотримуйтесь таких порад:

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Не користуйтеся газовими плитами , духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Відкрийте вікна та двері , щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Дівчина страждає від спеки. Фото: росЗМІ

Відключення світла в Харкові

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, в Харкові вийшов з ладу один з головних міських символів — гігантський термометр. Як виявилось, цьому посприяла спека.

Також ми писали, що Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.