У Харкові 18 липня через спеку зламався градусник — коли полагодять

Вулиця Сумська у Харкові. Фото: Василь Голосний

У Харкові у п'ятницю, 18 липня, з ладу вийшов один з головних міських символів. Йдеться про гігантський міський термометр, який розташований у центрі, на вулиці Сумській.

Про це заявили у пресслужбі Харківської міської ради.

Читайте також:

У Харкові зламався градусник

Як заявили у мерії міста, 16-метровий термометр перестав показувати температуру та час через несправність обладнання живлення під впливом аномальної спеки. Понад два тижні температура вдень у місті підіймається вище +39 °С.

Градусник, який вийшов з ладу. Джерело: Харківська міська рада

Фахівці вже працюють над відновленням роботи "Градусника". Планується, що ремонтні роботи будуть завершені до 23 липня.

Це не перший випадок, коли один з найвідоміших міських об'єктів виходить з ладу. Торік у лютому проводилися роботи з його відновлення через грозу, наслідки вибухових хвиль та зношення деяких елементів світлової конструкції.

Нагадаємо, наприкінці червня у міському зоопарку народилися дитинчата ягуарів. За результатами опитування, яке ініціював мер міста Ігор Терехов, хижачок назвали Ніка і Віка, на честь богинь перемоги.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.