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Блекаут в Харькове — энергетики ввели жесткие графики отключения света сегодня

19 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 19 июля — прогноз Укрэнерго
Женщина пользуется телефоном при выключении света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Харькове сегодня, 19 июля, будут действовать на протяжении всех суток. Энергетики усилили ограничение электроснабжения в связи с российскими обстрелами и жарой.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Харькове 19 июля

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских обстрелов, а также из-за аномальных погодных условий введены дополнительные ограничения электроснабжения по всей стране, в том числе и в Харьковской области", — пояснили энергетики.

Графики отключения света в Харьковской области сегодня, 19 июля
Графика отключения света в Харькове 17-19 июля. Фото: t.me/kharkivenergy

В Харьковоблэнерго добавили, что узнать графики отключения света для своей улицы можно по ссылке общей для Харькова и области.

Когда не будет света в Харьковской области сегодня, 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

В Укрэнерго уточнили, что свет будут выключать в две очереди с 00:00 до 09:00 и с 23:00 до 24:00. В другое время, а именно с 09:00 до 23:00 будут применяться три очереди.

Графики отключения света в Харькове 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Энергетики призывают не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00, и при возможности перенести их работу на ночь — 23:00-06:00.

Когда не следует пользоваться энергоемкими приборами
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как перенести жару без кондиционера

Жаркая июльская погода диктует свои правила, которые следует соблюдать особенно в условиях отключения света. Следовательно, чтобы выжить в жару без вентилятора и кондиционера, следуйте следующим советам:

  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Откройте окна и двери для создания сквозняка, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
Как спастись в жару без света
Девушка страдает от жары. Фото: росСМИ

Отключение света в Харькове

Напомним, что в пятницу, 18 июля, в Харькове сламался один из главных городских символов – гигантский термометр. Как оказалось, этому поспособствовала жара.

Также мы писали, что Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключать в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

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