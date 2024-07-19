Графики отключения света в Харькове сегодня, 19 июля — прогноз Укрэнерго

Блекаут в Харькове — энергетики ввели жесткие графики отключения света сегодня
Графики отключения света в Харькове сегодня, 19 июля, будут действовать на протяжении всех суток. Энергетики усилили ограничение электроснабжения в связи с российскими обстрелами и жарой.
Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Харькове 19 июля
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских обстрелов, а также из-за аномальных погодных условий введены дополнительные ограничения электроснабжения по всей стране, в том числе и в Харьковской области", — пояснили энергетики.
В Харьковоблэнерго добавили, что узнать графики отключения света для своей улицы можно по ссылке общей для Харькова и области.
В Укрэнерго уточнили, что свет будут выключать в две очереди с 00:00 до 09:00 и с 23:00 до 24:00. В другое время, а именно с 09:00 до 23:00 будут применяться три очереди.
Энергетики призывают не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00, и при возможности перенести их работу на ночь — 23:00-06:00.
Как перенести жару без кондиционера
Жаркая июльская погода диктует свои правила, которые следует соблюдать особенно в условиях отключения света. Следовательно, чтобы выжить в жару без вентилятора и кондиционера, следуйте следующим советам:
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Откройте окна и двери для создания сквозняка, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
Отключение света в Харькове
Напомним, что в пятницу, 18 июля, в Харькове сламался один из главных городских символов – гигантский термометр. Как оказалось, этому поспособствовала жара.
Также мы писали, что Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключать в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.
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