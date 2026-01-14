Терехов вважає, що малий бізнес може закритися після введення ПДВ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

До 25% малого бізнесу в Україні, зокрема у громадах з високим рівнем безпекового ризику, може закритися у разі запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців.

Таку інформацію оприлюднив голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов про небезпеку для малого бізнесу

"Системна підтримка прифронтової економіки — це не лише про нові інституції, вона про узгодженість усієї державної політики. Тут ми стикаємося з рішеннями, які можуть нівелювати ефект від будь-яких інструментів розвитку.

Одне з них — можливе запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців з доходом понад 1 млн грн. За оцінками запровадження цього податку може призвести до закриття 15-25% малих підприємств у громадах з високим рівнем безпекового ризику", — підкреслив голова АПМГ.

Він наголосив, що це означає втрату тисяч робочих місць і ще більший відтік людей з прифронтових територій.

"Під час війни податкова політика має зміцнювати місцеву стійкість, а не підривати її. Якщо бізнес не зможе працювати, держава втратить не лише податкову базу, а й контрольованість територій, робочі місця та соціальну стабільність. Прифронтова економіка потребує адекватних інструментів підтримки. Чим швидше ми їх запустимо, тим більше шансів, що вони стануть драйверами повоєнного відновлення України", — зазначив Ігор Терехов.

