Україні потрібна нова архітектура енергетики — Терехов

Україні потрібна нова архітектура енергетики — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 17:17
Терехов заявив, що Україна має будувати нову архітектуру енергетики
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових громад і міст

Голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність системних змін в енергетичному секторі України. Він наголосив на необхідності будувати нову архітектуру енергетики в масштабах всієї країни.

Таку заяву Ігор Терехов зробив у інтерв’ю на Radio NV.

Терехов про будівництво нової архітектури енергетики

"Нам необхідно будувати нову архітектуру енергетики не тільки для Харкова, а й для всієї країни. Я пропонував розпочати цю роботу ще у 2022 році. Це питання національної безпеки, адже ми повинні розуміти: якщо не буде енергетики — не буде нічого. Ми розуміємо це як ніхто інший, бо кілька разів опинялися в блекаутах", — зазначив Терехов.

За його словами, відновлювати систему стає все важче, адже руйнація в енергетиці величезна: зруйновані ТЕЦ, розподільчі мережі, трансформаторні підстанції та генеруючі потужності, тимчасово втрачено Запорізьку АЕС.

Загалом МВФ та Київська школа економіки оцінили збитки енергетичного сектору України від повномасштабної війни з боку РФ у понад 56 мільярдів доларів станом на середину 2024 року.

"Щодо архітектури енергосистеми: дійсно, об'єкти потрібно розміщувати під землею, щоб ворог не мав можливості їх дістати. Але скільки б ми не будували захисних споруд, якщо потужні ракети, які є у росіян, летять в одну точку - жоден бункер цього не витримає. Тому потрібно дивитися на перспективу. Коли настане мир і ми отримаємо чіткі гарантії ненападу російської федерації, необхідно переходити на альтернативну енергетику", — підкреслив Харківський міський голова.

Він додав, що мова не лише про когенераційне обладнання, сонячну чи вітрову генерацію — потрібно також розглядати перспективи розвитку атомної енергетики, зокрема, новітнього обладнання (малих модульних реакторів).

"Це дуже важливо для всієї України, бо це найдешевша енергія. Якщо ми хочемо швидко відбудувати економіку та дати можливість інвесторам і підприємцям розвиватися — їм потрібна енергетика. Без неї ми не зможемо рухатися далі. Для цього потрібно робити ставку на ядерну енергетику. Тут є і соціальний аспект: для людей це означатиме більш-менш доступні тарифи. Крім того, у майбутньому ми зможемо експортувати електроенергію, а це — дохідна частина бюджету України", — констатував Ігор Терехов.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов очолив рейтинг регіональних лідерів, що мають найбільшу довіру серед українців.

Раніше Терехов висловився щодо можливого "перемир'я" між Україною та Росією.

Харків Ігор Терехов війна в Україні енергетика відключення світла блекаут
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
