Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Около 25% малого бизнеса может закрыться после НДС — Терехов

Около 25% малого бизнеса может закрыться после НДС — Терехов

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 11:31
Терехов считает, что малый бизнес может закрыться после введения НДС
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

До 25% малого бизнеса в Украине, в частности в громадах с высоким уровнем риска безопасности, может закрыться в случае введения НДС для физлиц-предпринимателей.

Такую информацию обнародовал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ), мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Терехов об опасности для малого бизнеса

"Системная поддержка прифронтовой экономики — это не только о новых институтах, она о согласованности всей государственной политики. Здесь мы сталкиваемся с решениями, которые могут нивелировать эффект от любых инструментов развития.

Одно из них — возможное введение НДС для физлиц-предпринимателей с доходом свыше 1 млн грн. По оценкам введение этого налога может привести к закрытию 15-25% малых предприятий в громадах с высоким уровнем риска безопасности", — подчеркнул глава АПГГ.

Он подчеркнул, что это означает потерю тысяч рабочих мест и еще больший отток людей с прифронтовых территорий.

"Во время войны налоговая политика должна укреплять местную устойчивость, а не подрывать ее. Если бизнес не сможет работать, государство потеряет не только налоговую базу, но и контролируемость территорий, рабочие места и социальную стабильность. Прифронтовая экономика нуждается в адекватных инструментах поддержки. Чем быстрее мы их запустим, тем больше шансов, что они станут драйверами послевоенного восстановления Украины", — отметил Игорь Терехов.

Недавно Игорь Терехов заявил о необходимости системных изменений в энергетическом секторе Украины.

Ранее мы информировали, что Терехов возглавил рейтинг региональных лидеров, имеющих наибольшее доверие среди украинцев.

Игорь Терехов бизнес Харьков война в Украине НДС
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации