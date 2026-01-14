Терехов считает, что малый бизнес может закрыться после введения НДС

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

До 25% малого бизнеса в Украине, в частности в громадах с высоким уровнем риска безопасности, может закрыться в случае введения НДС для физлиц-предпринимателей.

Такую информацию обнародовал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ), мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Терехов об опасности для малого бизнеса

"Системная поддержка прифронтовой экономики — это не только о новых институтах, она о согласованности всей государственной политики. Здесь мы сталкиваемся с решениями, которые могут нивелировать эффект от любых инструментов развития.

Одно из них — возможное введение НДС для физлиц-предпринимателей с доходом свыше 1 млн грн. По оценкам введение этого налога может привести к закрытию 15-25% малых предприятий в громадах с высоким уровнем риска безопасности", — подчеркнул глава АПГГ.

Он подчеркнул, что это означает потерю тысяч рабочих мест и еще больший отток людей с прифронтовых территорий.

"Во время войны налоговая политика должна укреплять местную устойчивость, а не подрывать ее. Если бизнес не сможет работать, государство потеряет не только налоговую базу, но и контролируемость территорий, рабочие места и социальную стабильность. Прифронтовая экономика нуждается в адекватных инструментах поддержки. Чем быстрее мы их запустим, тем больше шансов, что они станут драйверами послевоенного восстановления Украины", — отметил Игорь Терехов.

Недавно Игорь Терехов заявил о необходимости системных изменений в энергетическом секторе Украины.

Ранее мы информировали, что Терехов возглавил рейтинг региональных лидеров, имеющих наибольшее доверие среди украинцев.