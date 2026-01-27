Обстріл Харкова 26 січня - більшість міста залишалася без світла

Близько 80% Харкова та області без світла після атаки РФ, — ОВА
У понеділок ввечері, 26 січня, більша частина Харкова та області залишилися без світла. Внаслідок удару РФ по енергооб'єкту, в регіоні запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це у Telegram заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубовв.
Наслідки атаки РФ по Харкову пізно ввечері 26 січня
Глава ОВА поінформував, що росіяни ввечері здійснили комбіновану атаку, застосувавши для ударів по Харкову ракети і дрони.
Внаслідок обстрілу постраждали дві людини. Також в Індустріальному районі пошкоджено дві школи.
"Крім того, під ударами була наша енергетика, є досить серйозні ушкодження, зараз всі бригади працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки... Ми скажемо так, біля 80% наразі міста Харкова і області без електроенергії, оскільки в нас діють саме графіки відключень", — резюмував Синєгубов.
Нагадаємо, кілька годин тому мер Харкова Ігор Терехов теж підтвердив ракетний удар. Він поінформував, що через атаку пошкоджені не лише школи, але й багатоповерхові будинки.
Також ми інформували, що того ж вечора росіяни атакували дроном Кривий Ріг. Вони влучили у житловий будинок.
